В Иркутской области полностью собрали урожай льна-долгунца. Им было засеяно 413 гектаров. Сейчас лен прессуют в рулоны, чтобы отправить его на склад. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, эту культуру выращивают для производства льняного волокна и семян.
— В последние годы региональные аграрии всё чаще отказываются от выращивания зерновых в пользу более прибыльных культур, таких как масличный лён и лён-долгунец, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин.
В этом году посевы льна увеличили почти в семь раз. Также появилось разнообразие сортов: четыре сибирских и три белорусских. Для сравнения, годом ранее льном-долгунцом заняли лишь 60 гектаров.