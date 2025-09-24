В Иркутской области полностью собрали урожай льна-долгунца. Им было засеяно 413 гектаров. Сейчас лен прессуют в рулоны, чтобы отправить его на склад. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, эту культуру выращивают для производства льняного волокна и семян.