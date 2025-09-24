В Донском районе Москвы расселили пять домов старого жилого фонда

Жители пяти старых домов переехали в новые квартиры в Донском районе столицы с 2023 года по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда», — рассказал Овчинский.
После расселения старые дома демонтируют с помощью технологии «умный снос». На освобожденных площадках возводят новые жилые комплексы по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. В новых жилых комплексах создали безбарьерную среду, оборудовали детские и спортивные площадки, а территорию рядом с домом благоустроили.
Всего в программу реновации в Донском районе включено 25 жилых зданий. Новые квартиры получат 4,9 тысячи жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.