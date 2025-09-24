В Донском районе Москвы расселили пять домов старого жилого фонда

«Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда», — рассказал Овчинский.