В зоопарк Ростова приехал гепард из Казани

Гепард Чук поселился в зоопарке донской столицы.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону поселился гепард Чук, он приехал из Казани. Сейчас новый питомец находится на карантине, рассказали в зоосаде донской столицы.

Пополнение в коллекции животных стало значимым событием для зоопарка. Гепард относится к хищным млекопитающим семейства кошачьих. В природе эти животные обитают в большинстве стран Африки и на Ближнем Востоке.

Гепард — самое быстрое наземное млекопитающее, он способен всего за три секунды развить скорость до 110 км/ч. В отличие от других кошачьих, гепарды охотятся не из засады, а преследуя добычу.

Их анатомия идеально приспособлена для скоростного бега. Гепард может молниеносно менять направление движения благодаря особому строению когтей, которые действуют как шипы.

Это не первый опыт содержания гепардов в Ростовском зоопарке. Эти редкие животные уже были частью коллекции учреждения в 1970—1980 годах.

