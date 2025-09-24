В кафе в Черемшане обнаружили кишечную палочку

Проверку начали после того, как у посетителя кафе диагностировали бактериальную кишечную инфекцию. В заведении выявили грубые нарушения санитарного законодательства: использование немаркированного инвентаря, отсутствие дезинфекционных мероприятий, допуск к работе сотрудников без медосмотров и наличие насекомых в пищеблоке.