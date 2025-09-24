В кафе в Черемшане обнаружили кишечную палочку

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Проверку начали после того, как у посетителя кафе диагностировали бактериальную кишечную инфекцию. В заведении выявили грубые нарушения санитарного законодательства: использование немаркированного инвентаря, отсутствие дезинфекционных мероприятий, допуск к работе сотрудников без медосмотров и наличие насекомых в пищеблоке.
С реализации сняли девять партий продуктов общим весом 42,3 кг. Решение о приостановке деятельности принял Черемшанский районный суд по материалам Нурлатского территориального отдела Роспотребнадзора. В отношении владельца заведения составлены административные протоколы.