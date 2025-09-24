Правительство России учредило национальную премию в области ИТ

«Национальная премия “Цифровые решения” призвана стать ключевой наградой правительственного уровня в области информационных технологий. Ее главная особенность — всеобъемлющий характер. Премия охватывает широкий спектр направлений применения ИТ-решений и их разнообразие. Ведь для цифрового развития страны важен вклад каждого. Уверен, что премия будет не только символом признания достижений, но и стимулом для новых прорывов в цифровой сфере», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.