Правительство России учредило национальную премию в области ИТ

Ежегодная национальная премия «Цифровые решения» станет ключевой наградой правительственного уровня в области информационных технологий. Впервые ее вручат в рамках одноименного форума «Цифровые решения», который пройдет 12−15 ноября этого года в Москве, сообщили в аппарате правительства РФ.
Цель премии — отметить лучшие ИТ-разработки, которые внедряются в экономику, госуправление и социальную сферу, что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». К участию в конкурсе приглашаются проекты любого масштаба — от стартапов до крупных корпораций.
Премия будет вручаться в номинациях по восьми ключевым направлениям: «Информационная безопасность», «Программное обеспечение», «Связь и телекоммуникации», «Платформы и сервисы», «Искусственный интеллект», «Кадры и образование», «Государственные услуги», «Информационная инфраструктура».
Прием заявок продлится с 24 сентября по 9 октября 2025 года на официальном сайте форумцифровыерешения.рф.
«Национальная премия “Цифровые решения” призвана стать ключевой наградой правительственного уровня в области информационных технологий. Ее главная особенность — всеобъемлющий характер. Премия охватывает широкий спектр направлений применения ИТ-решений и их разнообразие. Ведь для цифрового развития страны важен вклад каждого. Уверен, что премия будет не только символом признания достижений, но и стимулом для новых прорывов в цифровой сфере», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.