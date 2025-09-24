В Троицкой школе Кунгурского округа Прикамья открылся агрокласс

Агротехнический класс обустроили в Троицкой школе Кунгурского округа Пермского края. Профильные площадки создаются на базе образовательных учреждений по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации округа.
Новый кабинет оснащен современным оборудованием — гидропонной установкой, микроскопами, а также моделями бактерий, животных и растений. В агроклассе и лаборантской проведен ремонт, приобретены мебель, ноутбуки, которые помогут детям знакомиться с деятельностью сельского хозяйства прямо на уроках. Школьники с 5-го по 9-й класс будут углубленно изучать биологию, химию, физику и обществознание, а также смогут дополнительно пройти курсы агротехнологической направленности.
Получать практические знания ребята будут от специалистов СПК «Колхоз им. Чапаева». Учащиеся уже посещают объекты предприятия и знакомятся с техникой. На школьной территории также установлена теплица, где дети под руководством преподавателей выращивают помидоры и огурцы.
«Благодаря поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, под руководством которого Прикамье активно участвует в национальных проектах, мы можем открывать такие классы в наших школах. Агрокласс — это еще один магнитик для развития нашего округа для того, чтобы ребята получали профориентационные знания и вступили в мир аграрно-промышленного комплекса», — отметил глава Кунгурского округа Сергей Толчин.
На сегодняшний день в Пермском крае в 16 школах функционируют 33 профильных класса по направлению «Агротехнологии», в которых учатся 682 ребенка.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.