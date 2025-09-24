В Троицкой школе Кунгурского округа Прикамья открылся агрокласс

«Благодаря поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, под руководством которого Прикамье активно участвует в национальных проектах, мы можем открывать такие классы в наших школах. Агрокласс — это еще один магнитик для развития нашего округа для того, чтобы ребята получали профориентационные знания и вступили в мир аграрно-промышленного комплекса», — отметил глава Кунгурского округа Сергей Толчин.