Мингорисполком сказал о новом мошенничестве под видом службы 115.бел

В Беларуси распространяется новое мошенничество под видом службы 115. Подробнее в центре информационных технологий Мингорисполкома рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, сообщается, что в Минске участились случаи звонков от аферистов, представляющихся работниками контакт-центра «Мая рэспублiка: 115.бел».
По словам специалиста по рекламным коммуникациям центра Нателлы Образцовой, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что сотрудниками 115.бел не осуществляются звонки по телефону или в мессенджерах для того, чтобы узнать какие-либо коды.
При этом SMS-код, который приходит в сообщении, нужен лишь для личной регистрации в мобильном приложении «Мая рэспублiка: 115.бел».
— Даже если звонящий убедительно представляется сотрудником техподдержки, называет ваше имя или иные данные, нельзя говорить ему код из SMS, — заметил специалист центра.
Представитель Мингорисполкома заметила, что из службы 115.бел могут позвонить только с одним вопросом: узнать, довольны ли жильцы качеством обслуживания после заявки в службу.
При сомнениях лучше прекратить входящий разговор и просто перезвонить на 115.бел.
