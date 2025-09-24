Экс-главу Советского района Уфы назначили директором спецавтохозяйства

На оперативном совещании в мэрии Уфы представлен новый руководитель спецавтохозяйства, отвечающего за уборку города. Эту должность занял Рустем Рахматуллин, который ранее возглавлял администрацию Советского района, а в последние два года работал начальником управления жилищного хозяйства.
Мэр Ратмир Мавлиев, представляя нового директора, поручил ему навести порядок с вывозом мусора в городе. Он подчеркнул, что особенно важно своевременно убирать отходы около контейнерных площадок. Глава города отметил, что спецавтохозяйство обслуживает более 1,5 миллионов жителей, поэтому необходимо выстроить четкое взаимодействие с главами районных администраций.
