Экс-главу Советского района Уфы назначили директором спецавтохозяйства

Рустем Рахматуллин возглавил уфимское спецавтохозяйство.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в мэрии Уфы представлен новый руководитель спецавтохозяйства, отвечающего за уборку города. Эту должность занял Рустем Рахматуллин, который ранее возглавлял администрацию Советского района, а в последние два года работал начальником управления жилищного хозяйства.

Мэр Ратмир Мавлиев, представляя нового директора, поручил ему навести порядок с вывозом мусора в городе. Он подчеркнул, что особенно важно своевременно убирать отходы около контейнерных площадок. Глава города отметил, что спецавтохозяйство обслуживает более 1,5 миллионов жителей, поэтому необходимо выстроить четкое взаимодействие с главами районных администраций.

