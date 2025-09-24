ЖКХ сказало, когда в Минске включат отопление

В Минском городском ЖКХ сказали, когда в столице начнется отопительный сезон, пишет БелТА.
Так, по словам начальника производственного отдела Минского городского жилищно-коммунального хозяйства Натальи Войтехович, подача тепла в объекты социальной сферы, жилые дома и административные здания в Минске начнется после принятия Мингорисполкомом соответствующего решения. Начало отопительного сезона обуславливают погодные условия.
Напомним, тепло в социальные объекты начнут подавать, когда среднесуточная температура трое суток подряд будет +10 градусов. В жилом фонде отопление включают после того, как среднесуточная температура воздуха три дня не превышает +8 градусов.
В 2024-м отопительный сезон в Минске стартовал 4 октября. И еще предыдущий отопительный сезон оказался самым коротким, составив 196 дней.
— В зависимости от погоды будет принято решение о начале подачи тепла, — обратила внимание Наталья Войтехович.
Напомним, отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября — сначала в Витебской области.
К слову, Белгидромет уже вынес штормовое предупреждение из-за морозов в Беларуси 25 сентября.