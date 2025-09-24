Ричмонд
1 октября в Ростове проверят исправность системы оповещения населения

На следующей неделе в Ростове-на-Дону включат учебные сирены.

Источник: Комсомольская правда

С 10:30 утра 1 октября 2025 года в Ростове-на-Дону будут проверять работу системы оповещения населения. Об этом предупреждают в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Во время сигнала «Внимание всем!» нужно включить телевизор и перейти на один из десяти каналов. Также учебное сообщение будет доступно на трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ». Всех просят обращать внимание на оповещения.

Подобные проверки помогают оценить состояние системы и своевременно доводить сигнал до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Напомним, в любых экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

