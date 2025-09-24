1 октября в Ростове проверят исправность системы оповещения населения

Во время сигнала «Внимание всем!» нужно включить телевизор и перейти на один из десяти каналов. Также учебное сообщение будет доступно на трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ». Всех просят обращать внимание на оповещения.