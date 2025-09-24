Жительница Воронежа прописала в своей квартире 30 иностранцев

43-летняя жительница Воронежа в июле и августе фиктивно прописала в своей квартире на Московском проспекте около 30 иностранцев, получив от них плату. При этом права реального проживания в квартире женщина не предоставляла.
Когда об этом стало известно полиции, в гости к предприимчивой особе пришли оперативники. При осмотре квартиры в ней не обнаружено признаков проживания иностранных граждан. Подозреваемая признала свою вину, её причастность подтверждена по двум эпизодам.
По факту в полиции возбудили уголовное дело. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.