В Ленинском округе Подмосковья модернизируют центральную детскую библиотеку

Это будет уже не первая модельная библиотека в Ленинском округе. В 2023 году аналогичный грант по национальному проекту «Культура» получила Центральная библиотека муниципалитета. В ходе модернизации там отремонтировали и переоснастили помещения новой мебелью и техникой, что позволило проводить мероприятия на современном уровне и более эффективно организовать работу около 30 различных кружков и объединений по интересам для детей и взрослых.