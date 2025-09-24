В Ленинском округе Подмосковья модернизируют центральную детскую библиотеку

Центральная детская библиотека в городе Видное Ленинского округа Московской области стала одним из победителей федерального конкурса по нацпроекту «Семья». На ее базе в 2026 году будет создана модельная библиотека, сообщили в пресс-службе администрации округа.
«На реализацию проекта предоставлен грант в размере 8 млн рублей. За счет этих средств будут проведены ремонтные работы, проведено зонирование пространства, обновлены мебель и оборудование. Также актуализируем книжный фонд, а сотрудники библиотеки смогут повысить свою квалификацию, пройдя обучение по работе с новыми информационными технологиями», — рассказал начальник управления по работе с молодежью, культуре и спорту администрации муниципалитета Владимир Каширин.
Это будет уже не первая модельная библиотека в Ленинском округе. В 2023 году аналогичный грант по национальному проекту «Культура» получила Центральная библиотека муниципалитета. В ходе модернизации там отремонтировали и переоснастили помещения новой мебелью и техникой, что позволило проводить мероприятия на современном уровне и более эффективно организовать работу около 30 различных кружков и объединений по интересам для детей и взрослых.
Обе библиотеки расположены в одном здании — на улице Заводской в Видном. Таким образом, в итоге запланированных работ учреждение будет полностью обновлено.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.