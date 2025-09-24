Ричмонд
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения

Совфед одобрил законы о правах военных, не вернувшихся на работу после службы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы, гарантирующие защиту от увольнения и выплаты военным, не вернувшимся на работу из-за болезни после окончания военной службы.

Первый одобренный сенаторами закон предусматривает поддержку лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы. Как отмечается в законе, увольнение государственного гражданского служащего в указанный период не допускается.

Кроме того, уточняется порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления работы для указанных категорий работников и государственных гражданских служащих после окончания ими службы по мобилизации ил контракту.

Вторым одобренным законом уточняется, что в период приостановления действия трудового договора включается также период со дня, следующего за днём окончания военной службы, до дня возобновления действия трудового договора — но на срок не более трех месяцев. Указанный период будет продлеваться на период временной нетрудоспособности работника.