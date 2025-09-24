Несколько категорий пенсионеров ждет этой осенью прибавка к пенсии и разовая выплата

Решение о начислении доплат пенсионерам к празднику ежегодно принимают власти на региональном уровне. Узнать, положена ли доплата в конкретном регионе, можно в администрации своего города или местном органе соцзащиты населения. Обращаться за выплатами никуда не нужно: они будут начислены автоматически. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: на почте либо на банковский счет.