Несколько категорий пенсионеров ждет этой осенью прибавка к пенсии и разовая выплата

С 1 октября 2025 года российских пенсионеров ждет денежная прибавка. Пенсии вырастут у нескольких категорий граждан. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены разовые выплаты ко Дню пожилого человека. Насколько большим будет повышение и кому оно полагается — в материале «Газеты.Ru».
Повышение пенсий военным пенсионерам.
Последнее повышение пенсий в этом году ждет две категорий граждан. Первая — это военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств. Регулирует индексацию постановление правительства РФ от 9 апреля 2025 г. N 464.
Как рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, военные пенсии рассчитываются на основе окладов, надбавок и понижающего коэффициента, при этом учитывается 93,59% денежного довольствия.
Повышение затронет бывших военнослужащих и сотрудников:
* Минобороны;
Повышение пенсий гражданским пенсионерам.
Гражданские пенсионеры в октябре не получат отдельной индексации, так как их пенсии уже были увеличены в январе на 9,5% и в апреле на 14,75%. Однако есть исключение. Это — категория граждан старше 80 лет и те, кто получил I группу инвалидности.
«Для юбиляров сентября пенсии вырастут с 1 октября: например, если пенсия была 40 000 рублей то она вырастет до 50 221,70 рубля. Пенсия увеличится на 10 221,70 рубля: сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей. Индексация также будет проведена автоматически без подачи заявлений», — рассказал Петр Щербаченко.
Выплаты ко Дню пожилого человека.
1 октября в России отмечают День пожилого человека. И хотя федеральных выплат к этой дате не предусмотрено, в некоторых регионах страны отдельные категории пенсионеров получат праздничные выплаты.
Доплату получат пенсионеры:
* Челябинской области — доплата 800 ₽;
Решение о начислении доплат пенсионерам к празднику ежегодно принимают власти на региональном уровне. Узнать, положена ли доплата в конкретном регионе, можно в администрации своего города или местном органе соцзащиты населения. Обращаться за выплатами никуда не нужно: они будут начислены автоматически. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: на почте либо на банковский счет.
Как повысить свою пенсию.
Любая индексация — это позитивный шаг, который помогает сохранить покупательную способность пенсионеров, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор по продукту НПФ «Газфонд» Роман Карнеев.
«Однако, если мы посмотрим на ситуацию в долгосрочной перспективе, то увидим, что государственная пенсия, даже с учетом индексаций, выполняет в первую очередь социальную функцию — обеспечивает базовый уровень жизни. Полагаться исключительно на государственное обеспечение сегодня уже недостаточно для сохранения привычного уровня комфорта после завершения карьеры. Мировая практика и наш собственный опыт показывают: чтобы получать в старости доход, сопоставимый с зарплатой, необходимо формировать личные накопления», — пояснил эксперт.
Он предложил обратить внимание на появившийся в 2024 году в России новый инструмент — Программу долгосрочных сбережений (ПДС), разработанную Минфином и Банком России.
Софинансирование по ПДС доступно всем гражданам, вне зависимости от трудоустройства. В общей сложности можно получить до 360 000 рублей на протяжении 10 лет. Наряду с этим плательщики НДФЛ имеют право на налоговые вычеты, что делает участие в программе еще более выгодным.
«В результате к пенсионному возрасту формируется финансовый резерв, составляющий существенную прибавку к основной государственной пенсии. Таким образом, программа долгосрочных сбережений дает возможность самостоятельно формировать будущий доход и обеспечить себе денежную стабильность в зрелом возрасте, не ограничиваясь исключительно государственной пенсией и периодическим повышением размера предусмотренных ею выплат», — отметил Роман Карнеев.
Кроме этой программы эксперт отметил и другие варианты повышения своей пенсии в будущем. Сделать это можно за счет:
* трудоустройства с высокой официальной зарплатой;