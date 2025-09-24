Комиссия по НТР одобрила стратегию развития реабилитационной индустрии

В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова поблагодарила правительство за поддержку Центра кибернетической медицины и нейропротезирования. Он был создан в 2024 году как научный центр мирового уровня на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА и занят, в частности, разработкой нового поколения киберпротезов конечностей, которые будут ощущаться их пользователями как естественное продолжение тела благодаря наличию систем обратной связи.