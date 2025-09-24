Аэропорт Братска использует для доставки грузов более 100 направлений

— Аэропорт Братск предлагает логистические возможности не только по прямым рейсам в Москву, Иркутск и Новосибирск, но и транзитные варианты, а также прямые рейсы в города Сибири и северных территорий, — уточнил управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.