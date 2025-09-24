Ричмонд
Аэропорт Братска использует для доставки грузов более 100 направлений

В 2025 году 85% грузов, отправляемых из аэропорта, составили биоматериалы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аэропорт Братска использует для доставки грузов более 100 направлений. В 2025 году 85% грузов, отправляемых из аэропорта, составили биоматериалы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиагавани, кроме анализов крови, тканей или ДНК-образцов, отправляют промышленные товары, документы личные вещи и животных.

— Аэропорт Братск предлагает логистические возможности не только по прямым рейсам в Москву, Иркутск и Новосибирск, но и транзитные варианты, а также прямые рейсы в города Сибири и северных территорий, — уточнил управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.

Особые условия перевозки применяются для скоропортящихся грузов, хрупких предметов и животных и экзотических питомцев.