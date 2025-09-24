В Рязанской области прошла аграрная выставка-семинар «Подсолнухово»

Семинар был организован для руководителей и сотрудников предприятий агропромышленного комплекса (АПК) области. На мероприятии продемонстрировали достижения отечественной селекции и технологии выращивания зерновых и масличных культур. В частности, было представлено более 60 сортов и гибридов востребованных сельскохозяйственных культур, включая подсолнух, сою, рапс и кукурузу. В ходе выставки передовикам АПК региона были вручены региональные, ведомственные и муниципальные награды.