В Рязанской области прошла аграрная выставка-семинар «Подсолнухово»

Пятая выставка-семинар «Подсолнухово», направленная на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», состоялась в Сараевском районе Рязанской области. Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Семинар был организован для руководителей и сотрудников предприятий агропромышленного комплекса (АПК) области. На мероприятии продемонстрировали достижения отечественной селекции и технологии выращивания зерновых и масличных культур. В частности, было представлено более 60 сортов и гибридов востребованных сельскохозяйственных культур, включая подсолнух, сою, рапс и кукурузу. В ходе выставки передовикам АПК региона были вручены региональные, ведомственные и муниципальные награды.
Аграрии также ознакомились с работой новейших образцов сельскохозяйственной техники отечественного производства, в том числе дронов-опрыскивателей для защиты посевов от вредителей, сорняков и болезней. Помимо российских компаний-производителей, свою продукцию и разработки на семинаре представили организации ближнего зарубежья.
«Такие семинары играют большую роль в контексте импортозамещения, поскольку являются площадками для демонстрации отечественных разработок семян, средств защиты. Их проведение также способствует налаживанию деловых контактов, обмену опытом и лучшими практиками», — отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.