Участок трассы Астана — Караганда закроют на 9 дней

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Алматы пройдет самое крупное ежегодное беговое соревнование в Центральной Азии — Almaty Marathon. В связи с этим горожан предупредили о частичном перекрытии движения на дорогах. Организаторы мероприятия уточняют, что движение начнут перекрывать с 06:25. Это будет длиться до 12:30.