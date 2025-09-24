Ричмонд
Участок трассы Астана — Караганда закроют на 9 дней

На участке от пр. Б. Момышулы до ул. А-135 по трассе Астана — Караганда начались работы дорожного полотна. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: gov.kz

В связи с этим жителей и гостей города предупредили о том, что с 24 сентября по 2 октября движение автотранспортных средств на данном участке будет частично перекрыто.

Для наглядности предоставлена карта.

Также в обращении водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

добавили в управлении

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Алматы пройдет самое крупное ежегодное беговое соревнование в Центральной Азии — Almaty Marathon. В связи с этим горожан предупредили о частичном перекрытии движения на дорогах. Организаторы мероприятия уточняют, что движение начнут перекрывать с 06:25. Это будет длиться до 12:30.