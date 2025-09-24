Двухдневный форум «ШУМ» в Калининградской области: стратегия развития молодёжных медиа

С 12 по 13 сентября в Калининградской области состоялась двухдневная деловая программа от центра развития молодёжных медиа «ШУМ» — проект от Росмолодёжи, а также впервые прошло публичное мероприятие для СМИ «Пресс-тур Центра “ШУМ”. Программы объединили действующих экспертов медиасферы, представителей власти, партнёров, студентов и выпускников “ШУМа” для диалога о сознательном проектировании контента, который не только отражает реальность, но и активно влияет на её преобразование. Главная идея программы в том, что медиа не только отражают реальность, но и сознательно формируют её через контент, который может быть одновременно глубоким по смыслу и привлекательным для широкой аудитории.
В деловой программе приняли участие: заместитель министра Минобрнауки РФ Ольга Петрова в онлайн-формате, министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич, председатель Российского союза молодёжи Дмитрий Покровский, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде Камиля Байдильдина, научный руководитель экспертно-аналитического центра «НОП. Научно — образовательная политика» Евгений Сжёнов и корреспондент информационного агентства ТАСС Юрий Шамшур. Также среди экспертов: ректор Альметьевского государственного технологического университета Александр Дьяконов и ведущая, блогер Наталия Гасанханова. Юридическими аспектами в сфере медиа и журналистики поделился юрист, писатель и блогер Антон Самоха.
Ключевыми площадками программы стали Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде и молодёжный образовательно-досуговый центр на балтийском побережье в посёлке Донское, где впервые в этом году прошёл форум «ШУМ». Одним из главных событий стало подписание стратегического соглашения о сотрудничестве с многопрофильным медиахолдингом ALLSTARS Holding в лице президента холдинга Эдуарда Барка. Партнёрство направлено на системное развитие молодёжных медиаинициатив, их интеграцию в национальные проекты и создание новых возможностей для творческой и профессиональной реализации молодого поколения.
«Для нас это не формальное соглашение, а стратегический союз единомышленников. Мы объединяем миссии и ценности ради того, чтобы молодёжь России получила новые ресурсы, перспективы и силу влиять на будущее страны. ALLSTARS Holding всегда строил свою работу вокруг смыслов и поддержки культурного кода, и партнёрство с “ШУМом” позволяет вывести это на новый уровень», — отметил президент ALLSTARSHolding Эдуард Барк.
В рамках форума руководители ALLSTARS Holding провели лекцию «Новый подход к медиа: стратегии современных проектов». Своим опытом поделились: Дмитрий Филимонов, соучредитель, финансовый директор, продюсер — о построении устойчивой медийной индустрии и экосистемы вокруг артистов и проектов; Данила Дружинин, соучредитель, исполнительный директор, продюсер — о стратегическом управлении в креативных индустриях и о том, как медиа формируют музыкальный рынок; Марина Ермошкина, соучредитель, директор по развитию, коммуникациям и связям с общественностью — о связях с сообществами как новом формате продвижения товаров и услуг, в том числе в музыкальном бизнесе; Евгения Мызникова, креативный продюсер — о том, как выделить свою индивидуальность через визуальные инструменты в современных медиа.
Продюсер и финансовый директор ALLSTARS Дмитрий Филимонов рассказал про аудио- и видеопродакшены холдинга ALLSTARS, договор с РЭУ им. Г. В. Плеханова и многие другие планы.
Продюсер и исполнительный директор лейбла ALLSTARS Данила Дружинин активно и с большой вовлечённостью общался с собравшимися в зале участниками, в основном молодыми медиаменеджерами со всей России. В формате диалога Данила обсудил с аудиторией важность контента в социальных сетях, особенно в качестве инструмента для продвижения музыкального материала артиста. Особое внимание Дружинин уделил именно вертикальным видео как самому актуальному формату. Также продюсер сделал акцент на большом значении команды в становлении и успехе артиста.
Также в рамках деловой программы состоялась закрытая дискуссионная сессия: «Партнёрство 2.0: от спонсорства — к сотворчеству. Как вырастить общую ценность?», участниками которой стали представители партнёрских организаций, в том числе президент ALLSTARS Holding, генеральный директор Эдуард Барк и директор по специальным проектам Павел Шеленговский. На встрече партнёры центра «ШУМ» поделились обратной связью о сотрудничестве и озвучили свои предложения по развитию совместной работы.
Во второй день к экспертам присоединились представители культурного и образовательного сообщества, которые провели мастер-классы и экскурсии. Программа была направлена на выработку стратегических решений и практических инструментов для развития молодёжных медиа, их интеграцию в национальные проекты, запуск менторских и стажёрских инициатив и формирование базы лучших практик, а также укрепления партнёрских связей.
Проект реализуется АНО «Молодёжный центр “ШУМ” при поддержке Росмолодёжи в рамках федерального проекта “Россия — страна возможностей” национального проекта “Молодёжь и дети” и Правительства Калининградской области.