Двухдневный форум «ШУМ» в Калининградской области: стратегия развития молодёжных медиа

С 12 по 13 сентября в Калининградской области состоялась двухдневная деловая программа от центра развития молодёжных медиа «ШУМ» — проект от Росмолодёжи, а также впервые прошло публичное мероприятие для СМИ «Пресс-тур Центра “ШУМ”. Программы объединили действующих экспертов медиасферы, представителей власти, партнёров, студентов и выпускников “ШУМа” для диалога о сознательном проектировании контента, который не только отражает реальность, но и активно влияет на её преобразование. Главная идея программы в том, что медиа не только отражают реальность, но и сознательно формируют её через контент, который может быть одновременно глубоким по смыслу и привлекательным для широкой аудитории.