Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе

«В идеале (конец года — ред.) — это уже ввод в эксплуатацию. У нас в проекте стоит чуть позже дата, но мы все-таки надеемся, что подрядчик возьмет на себя повышенные обязательства. Нам бы очень хотелось уйти на новогодние праздники с уже функционирующим объектом. И минздрав, и мы, и 7-я больница делают все возможное для этого», — сказал он.
Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», стоимость контракта — 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.
«Это будет очень крутой функциональный блок, куда будет маршрутизироваться вся экстренная патология. Там будет очень мощный диагностический комплекс, который позволит установить правильный диагноз и сразу начать лечение. Не надо будет пациента возить по всему Крыму, чтобы понять, что с ним происходит», — рассказал Олефиренко.
Как добавил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, на данный момент профильное министерство подает заявки на строительство подобных центров в других городах Крыма.
«Планируем развивать это направление и надеемся, что это будет не единственное учреждение в Крыму. Сейчас подаем заявки на другие регионы. Есть несколько перспективных направлений в Крыму, чтобы это было не только Симферополе», — сказал замглавы ведомства.