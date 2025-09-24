Подмосковье введет дополнительные льготы для производителей роботов

«Более 9% промышленных роботов в России работает в Подмосковье. В соответствии с данными Росстата, в 2024 году в Московской области предприятия использовали в работе свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Уже сегодня подмосковная промышленность занимает первое место по уровню роботизации. Для дальнейшего стимулирования этих процессов в регионе подготовили ряд целевых программ поддержки, которые будут введены в ближайшее время», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.