Подмосковье введет дополнительные льготы для производителей роботов

Дополнительные льготы для производителей роботов введут в Московской области. Повышение уровня промышленной роботизации входит в число задач нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Более 9% промышленных роботов в России работает в Подмосковье. В соответствии с данными Росстата, в 2024 году в Московской области предприятия использовали в работе свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Уже сегодня подмосковная промышленность занимает первое место по уровню роботизации. Для дальнейшего стимулирования этих процессов в регионе подготовили ряд целевых программ поддержки, которые будут введены в ближайшее время», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, уже в октябре 2025 года для производителей промышленных роботов будет доступна льготная аренда промышленных помещений в государственных индустриальных парках (ГИП) Московской области по программе «Промаренда». В рамках программы производители смогут арендовать готовые промышленные помещения в ГИП по ставке 1 рубль за 1 кв. м. При размещении в помещениях частных индустриальных парков региона, производители смогут получить возмещение стоимости аренды 50%. Условием получения поддержки станут инвестиции в запуск предприятия от 100 млн рублей.
В январе 2026 года в Подмосковье будет запущена программа поддержки и для проектов, предусматривающих строительство заводов по выпуску промышленных роботов. За счет поддержки инвесторы смогут погасить часть суммы банковского кредита или собственных затрат на строительство завода. В рамках этой программы можно будет возместить до 20% затрат, но не более 500 млн рублей.
Как подчеркнула Зиновьева, региональные меры станут дополнением к федеральным программам поддержки и позволят ускорить темпы роботизации промышленности в Московской области.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.