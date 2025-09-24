Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге названа дата, когда начнется периодическое протапливание

С 25 сентября в Петербурге стартует периодическое протапливание. Постепенная подача тепла в квартиры петербуржцев начнется в 9 утра, сообщает пресс-служба правительства города в среду, 24 сентября.

Запуск теплоснабжения будет проходить постепенно. Так, источники тепла будут включать поэтапно и на пониженных параметрах. Это позволит управляющим компаниям подготовить жилые дома к полноценному отопительному сезону.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, все объекты теплоснабжения города прошли испытания и необходимые ремонты. По его словам, особое внимание будет уделено социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам.

Объекты теплоснабжения Петербурга готовы к отопительному сезону.

сказал Беглов

Распоряжение о запуске системы теплоснабжения подписал комитет по энергетике и инженерному обеспечению в среду.

Отметим, что из-за низкой среднесуточной температуры периодическое протапливание в Ленобласти начали 24 сентября, а полноценный отопительный сезон стартует 29 сентября. По словам губернатора области Александра Дрозденко, все 750 региональных объектов теплоснабжения готовы к отопительному сезону.

В Москве отопительный сезон стартовал также 24 сентября. При этом в понедельник, 22 сентября, в столице был зафиксирован температурный рекорд +26,6 градуса.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше