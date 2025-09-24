В Петербурге названа дата, когда начнется периодическое протапливание

Запуск теплоснабжения будет проходить постепенно. Так, источники тепла будут включать поэтапно и на пониженных параметрах. Это позволит управляющим компаниям подготовить жилые дома к полноценному отопительному сезону.
Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, все объекты теплоснабжения города прошли испытания и необходимые ремонты. По его словам, особое внимание будет уделено социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам.
Объекты теплоснабжения Петербурга готовы к отопительному сезону.
Распоряжение о запуске системы теплоснабжения подписал комитет по энергетике и инженерному обеспечению в среду.
Отметим, что из-за низкой среднесуточной температуры периодическое протапливание в Ленобласти начали 24 сентября, а полноценный отопительный сезон стартует 29 сентября. По словам губернатора области Александра Дрозденко, все 750 региональных объектов теплоснабжения готовы к отопительному сезону.
В Москве отопительный сезон стартовал также 24 сентября. При этом в понедельник, 22 сентября, в столице был зафиксирован температурный рекорд +26,6 градуса.