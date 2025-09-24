Новый первый секретарь избран в БРСМ вместо ставшего главным идеологом Минска Лукьянова

К слову, Павловский возглавит БРСМ после Александра Лукьянова, который стал начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Лукьянов окончил Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также он окончил Академию управления при президенте Беларуси. Около десяти лет Лукьянов работал на различных должностях в структурных подразделениях МЧС.