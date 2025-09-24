Новый первый секретарь избран в БРСМ вместо ставшего главным идеологом Минска Лукьянова

Новым первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи стал Владимир Павловский, пишет БелТА.
Нового первого секретаря БРСМ избрал молодежный актив на съезде. Владимир Павловский является выпускником Могилевского госуниверситета имени Кулешова. Он работал в педагогической сфере, был замом гендиректора по идеологический работе на Могилевском мясокомбинате. Сейчас Павловский — член Постоянной комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Нацсобрания.
К слову, Павловский возглавит БРСМ после Александра Лукьянова, который стал начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Лукьянов окончил Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также он окончил Академию управления при президенте Беларуси. Около десяти лет Лукьянов работал на различных должностях в структурных подразделениях МЧС.
Также на съезде озвучили важнейшие вопросы о деятельности союза за последнюю пятилетку, студотрядовском и волонтерском движении и т.д.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем слабо интересуется БРСМ.
Между тем премьер-министр Александр Турчин предупредил о повышении цен в Беларуси.
Также премьер озвучил формулу справедливой цены в Беларуси. И сказал о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше.