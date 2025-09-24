Ричмонд
Киев в развитии юго-востока работал по остаточному принципу, заявил Путин

Путин: Киев работал по остаточному принципу в развитии юго-востока страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские власти в развитии юго-востока страны «работали по остаточному принципу», считает президент России Владимир Путин.

Глава государства в среду провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Говоря о приведении дорог в регионе в нормативное состояние, глава области отметил, что украинская власть совершенно не занималась этими вопросами.

«По остаточному принципу работали», — отреагировал Путин.

Балицкий добавил, что юго-восток страны тогда вообще не развивался.