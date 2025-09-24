В четырех образовательных учреждениях Сызрани откроют инженерные классы

«В 2024 году в нашей школе был открыт самый большой “Кванториум” в регионе, который располагается на базе общеобразовательного учреждения, оснащенный современным оборудованием и технологиями. За учебный год учащиеся продемонстрировали выдающиеся достижения в программировании, физике, и робототехнике. Теперь же создается новый инженерный класс, ориентированный именно на развитие компетенции в области беспилотных авиационных систем. Учителя уже получили необходимую квалификацию и готовы передать своим ученикам уникальные знания и опыт», — рассказал директор школы № 33 города Сызрани Владимир Мавринский.