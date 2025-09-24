В четырех образовательных учреждениях Сызрани откроют инженерные классы

Открытие специализированных инженерных классов в четырех образовательных учреждениях Сызрани запланировано по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Площадки появятся до конца 2025 года, сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Инженерные классы откроются в лицее и школах № 14, 19, 33. Эти учебные заведения получат возможность в полной мере реализовывать соответствующее обучение. Дети смогут освоить современные инструменты проектирования и производства, такие как схемотехника, 3D-принтеры и 3D-сканеры, а также научиться грамотно использовать цифровое оборудование в практических исследованиях. Задача новых классов — обеспечить глубокое изучение предметов естественно-научного цикла: математики, физики и информатики.
«В 2024 году в нашей школе был открыт самый большой “Кванториум” в регионе, который располагается на базе общеобразовательного учреждения, оснащенный современным оборудованием и технологиями. За учебный год учащиеся продемонстрировали выдающиеся достижения в программировании, физике, и робототехнике. Теперь же создается новый инженерный класс, ориентированный именно на развитие компетенции в области беспилотных авиационных систем. Учителя уже получили необходимую квалификацию и готовы передать своим ученикам уникальные знания и опыт», — рассказал директор школы № 33 города Сызрани Владимир Мавринский.
В перспективе программа охватит всю Самарскую область. Планируется, что к концу пятилетнего периода подобные специализированные классы появятся практически во всех школах региона. Таким образом, школьники получат возможность изучать новейшие технологии и подготовиться к будущей профессиональной деятельности в перспективных отраслях экономики.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.