Забег «Кросс нации» в городе Шилка в Забайкалье собрал 400 участников

Участие во Всероссийском забеге «Кросс нации», который состоялся 19 сентября в городе Шилка Забайкальского края, приняли около 400 человек. Мероприятие направлено на достижение целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Шилкинского района.
Участниками кросса стали дошкольники, студенты и взрослые любители бега из разных населенных пунктов района. Присоединиться к мероприятию могли не только опытные спортсмены, но и новички. Самому возрастному участнику забега было 60 лет, а самому младшему — три года. Впервые массово участие в кроссе приняли студенты Шилкинского многопрофильного лицея. По итогам забега были определены победители и призеры в разных возрастных группах, их наградили медалями и грамотами.
Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в России ежегодно. С каждым годом число участников забега в Шилкинском районе увеличивается, что свидетельствует об эффективности мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.