Забег «Кросс нации» в городе Шилка в Забайкалье собрал 400 участников

Участниками кросса стали дошкольники, студенты и взрослые любители бега из разных населенных пунктов района. Присоединиться к мероприятию могли не только опытные спортсмены, но и новички. Самому возрастному участнику забега было 60 лет, а самому младшему — три года. Впервые массово участие в кроссе приняли студенты Шилкинского многопрофильного лицея. По итогам забега были определены победители и призеры в разных возрастных группах, их наградили медалями и грамотами.