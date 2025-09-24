Умер актер Владимир Вальвачев

Вальвачев окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки, в октябре 1982 года вошел в труппу Новосибирского музыкального театра. Он исполнял роли Мистера Икса, романтичного Эдвина, благородного графа Данило из оперетты «Веселая вдова», блистательного принца Раджами из оперетты «Баядера», яркого Баринкая в спектакле «Цыганский барон». С энергией и блеском артист исполнял и характерные роли: Ротмистр («Дамы и гусары»), Полковник Чесней («Тётка Чарлея»), Нелькин («Свадьба Кречинского»), Князь («Ханума»). Он также являлся непременным участником концертных программ театра, владея обширным вокальным репертуаром («Вечер романса», «Голубой огонек»). За блестящее исполнение роли Пали Рача («Цыган-премьер») и Ротмистра («Дамы и гусары») Владимир Вальвачев был награжден премией новосибирской театральной премии «Парадиз».