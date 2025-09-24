В школе станицы Новомышастовской на Кубани обновили мастерские

Масштабные работы по ремонту школьных мастерских завершили в школе № 10 станицы Новомышастовской в Красноармейском районе Краснодарского края. Кабинеты обновили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В мастерских расположены учебные кабинеты технологии («кулинария» и «швейное дело»). В рамках работ там обновили покрытие пола, привели в порядок стены, модернизировали осветительные приборы.
«Благодаря участию в нацпроекте помещение оборудовано современной учебной мебелью, укомплектовано необходимым оборудованием — холодильником, электрической плитой, вытяжкой, полным набором кухонной утвари. Это позволит учащимся школы получать качественные знания и практические навыки в области кулинарии и шитья», — отметила директор школы Елена Вервыкишко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.