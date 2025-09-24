Почти треть смертей связаны с кардиологическими болезнями

Анализ этих данных показал, что число смертей, связанных с болезнями сердца и сосудов, выросло с 13,1 до 19,2 млн с момента начала наблюдений в рамках проекта GBD, в результате чего на их долю сейчас приходится примерно 30% от общего числа ежегодных смертей на Земле. Наиболее значимыми факторами в этом приросте является быстрое старение населения планеты, а также рост заболеваемости гипертонией в большом числе развивающихся стран мира и частое употребление вредной пищи.