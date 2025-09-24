Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области за неделю выросла на 23%

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области с 15 по 21 сентября 2025 года не превысил пороговых значений, но при сравнении с предыдущей неделей увеличился на 23%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Преобладающими в регионе пока остаются респираторные вирусы негриппозной этиологии (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус).
Напомним, наиболее эффективным средством профилактики гриппа остается вакцинация. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
По последним данным, от гриппа на Дону привились уже более 370 тысяч человек. В медучреждениях используют вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».
