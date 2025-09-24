Проверка системы оповещения пройдет в Нижегородской области 1 октября

Жителей Нижегородской области предупредили о плановой проверке системы оповещения, которая состоится 1 октября. Соответствующие уведомления администрации муниципалитетов публикуют в социальных сетях.
В течение одной минуты будет звучать сирена и сигнал «Внимание всем!», после чего прозвучит голосовое сообщение с пояснением, что проводится проверка готовности системы. Министерство региональной безопасности призывает нижегородцев сохранять спокойствие.
Тестирование проводится для проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения.