Проверка системы оповещения пройдет в Нижегородской области 1 октября

Жителей просят не паниковать при звуке сирен.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Нижегородской области предупредили о плановой проверке системы оповещения, которая состоится 1 октября. Соответствующие уведомления администрации муниципалитетов публикуют в социальных сетях.

В течение одной минуты будет звучать сирена и сигнал «Внимание всем!», после чего прозвучит голосовое сообщение с пояснением, что проводится проверка готовности системы. Министерство региональной безопасности призывает нижегородцев сохранять спокойствие.

Тестирование проводится для проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения.