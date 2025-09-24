В Омской области росгвардейцы помогли медикам спасти мужчину с травмой спины

В Таврическом районе Омской области сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии помогли врачам снять мужчину, травмировавшего спину, с крыши частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вечером сотрудники охраны получили сообщение от оператора «Скорой помощи» с просьбой о содействии в эвакуации травмированного. Мужчина ремонтировал крышу и упал между перекрытиями верхнего этажа, получив ушибы о балки. Самостоятельно спуститься вниз ему уже не удавалось.
К месту прибыл ближайший патрульный экипаж Росгвардии. Вместе с медиками его представители, используя носилки, сняли пострадавшего с чердака и донесли до машины «Скорой помощи», после чего его оперативно госпитализировали.
В настоящее время здоровью сельчанина угроз нет.
