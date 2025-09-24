В Омской области росгвардейцы помогли медикам спасти мужчину с травмой спины

Вечером сотрудники охраны получили сообщение от оператора «Скорой помощи» с просьбой о содействии в эвакуации травмированного. Мужчина ремонтировал крышу и упал между перекрытиями верхнего этажа, получив ушибы о балки. Самостоятельно спуститься вниз ему уже не удавалось.