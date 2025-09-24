Ричмонд
В Омской области росгвардейцы помогли медикам спасти мужчину с травмой спины

Происшествие с хорошим исходом случилось в Таврическом районе.

Источник: Комсомольская правда

В Таврическом районе Омской области сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии помогли врачам снять мужчину, травмировавшего спину, с крыши частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером сотрудники охраны получили сообщение от оператора «Скорой помощи» с просьбой о содействии в эвакуации травмированного. Мужчина ремонтировал крышу и упал между перекрытиями верхнего этажа, получив ушибы о балки. Самостоятельно спуститься вниз ему уже не удавалось.

К месту прибыл ближайший патрульный экипаж Росгвардии. Вместе с медиками его представители, используя носилки, сняли пострадавшего с чердака и донесли до машины «Скорой помощи», после чего его оперативно госпитализировали.

В настоящее время здоровью сельчанина угроз нет.

Ранее «КП Омск» сообщала, что сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине и ее мужу срочно доехать до роддома.