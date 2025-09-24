Более 185 компаний юга России прошли цифровую трансформацию

— В 2025 году в старте акселератора приняли участие 250 компаний и 25 наших ИТ-партнеров в офлайн и онлайн форматах. Многие продолжили трансформацию вместе с нами. Сейчас 54 предприятия ушли в активную разработку цифровых решений, а 20 компаний уже создали первые работающие прототипы, причем в рекордные сроки — всего за 3 месяца, — поделился председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.