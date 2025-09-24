Более 185 компаний юга России прошли цифровую трансформацию

В Симферополе состоялся завершающий этап цифрового акселератора DTaaS от Сбера, предназначенного для средних и крупных компаний юга России. Компании-участники из разных регионов юга продемонстрировали успехи в цифровом преобразовании своих бизнесов и обменялись мнениями о дальнейших направлениях совместного развития.
Летом региональные цифровые акселераторы прошли в четырех городах юга России, где клиенты и партнеры банка вместе с экспертами разработали проекты цифровой трансформации бизнеса. Результаты показали, что 185 компаний продолжили совершенствование, а 20 из них создали работоспособные прототипы решений, основанных на искусственном интеллекте. Наиболее перспективными оказались проекты с AI-агентами, цифровыми двойниками и технологиями для сельского хозяйства.
Также на финальном мероприятии было подписано еще 6 новых соглашений между клиентами, ИТ-партнерами и банка, которые позволят внедрить различные цифровые решения.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— В 2025 году в старте акселератора приняли участие 250 компаний и 25 наших ИТ-партнеров в офлайн и онлайн форматах. Многие продолжили трансформацию вместе с нами. Сейчас 54 предприятия ушли в активную разработку цифровых решений, а 20 компаний уже создали первые работающие прототипы, причем в рекордные сроки — всего за 3 месяца, — поделился председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Отметим, что самыми активными по внедрению цифровых продуктов на юге России являются предприятия агропромышленного комплекса, винодельческие производства, а также компании в сфере торговли и телекоммуникаций.