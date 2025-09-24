Институт в Севастополе планирует возродить разработку приборов для океанологии

Собеседник агентства пояснил, что вопрос об обеспечении приборами, которые позволили бы проводить океанологические исследования и вести текущие наблюдения за морской акваторией, в России стоит остро уже не первый год. И дело даже не в замещении импорта, а в необходимости разработки новых моделей для решения тех или иных задач — и научных, и прикладных.