Институт в Севастополе планирует возродить разработку приборов для океанологии

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Морской гидрофизический институт (МГИ) РАН, в советское время известный по разработкам научного оборудования, подготовил программу по возобновлению конструкторско-технологической работы. Начать выпуск специализированной аппаратуры, дефицит которой испытывают российские организации, учреждение рассчитывает до 2030 года, сообщил ТАСС директор учреждения Сергей Коновалов в ходе IX Всероссийской научной конференции «Моря России: приоритеты, практика, прогноз».
«По запросу, поступившему от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, мы подготовили программу обновления и развития научно-технической инфраструктуры. Один из составляющих ее блоков как раз посвящен приборостроению. И в рамках этого блока мы хотим восстановить структуру [по созданию аппаратуры]. При условии принятия этой программы, к 2030 году — вполне реальный срок», — сказал директор МГИ РАН.
Коновалов уточнил, что если удастся реализовать планы, то институт сможет участвовать в выпуске аппаратуры для морских наблюдений и исследований, которая восполнит потребность как научных организаций, так и производственных компаний — например, работающих на шельфе. В настоящее время в стране дефицит такого оборудования.
Сложности с научным оборудованием.
Собеседник агентства пояснил, что вопрос об обеспечении приборами, которые позволили бы проводить океанологические исследования и вести текущие наблюдения за морской акваторией, в России стоит остро уже не первый год. И дело даже не в замещении импорта, а в необходимости разработки новых моделей для решения тех или иных задач — и научных, и прикладных.
МГИ РАН в советское время активно занимался разработкой аппаратуры, которая в итоге использовалась и другими учреждениями. Для этого существовало полноценное конструкторско-технологическое бюро. В последующий период оно было расформировано. А сейчас разработка приборов и вовсе не входит в число целей государственного задания, которое ставится перед учреждением.
Несмотря на это, сотрудники института продолжают работу: создание новых приборов зачастую необходимо, чтобы выполнять задачи по фундаментальным исследованиям в рамках госзадания. Пока речь идет о лабораторных образцах, которые проектируются под конкретные задачи, но не проходят сертификацию, метрологические и другие государственные испытания, а значит, не могут быть запущены в производство.
«Мы очень надеемся, что удастся решить вопрос о том, как включить разработку приборов в темы [госзадания]. А также — что удастся найти способ доводить [разработку] не до этапа лабораторного образца, а до сертификации, государственной аттестации и метрологии: с этим набором документов можно передавать [наработки по прибору] или производить самим», — добавил Коновалов.