В Омске ужесточат правила для электросамокатчиков

Сегодня, 24 сентября, депутаты Омского горсовета на первом пленарном заседании осенней сессии рассмотрели ряд изменений в правила обеспечения чистоты и порядка на территории города.
Одно из самых главных изменений касалось электросамокатов. По новым правилам, если самокат будет оставлен в неположенном месте, его эвакуируют, а расходы на транспортировку и хранение будут возмещаться владельцами самокатов.
Также отныне будут наказаны владельцы автомобилей, припарковавшие их вблизи контейнерных площадок. Теперь, если автомобили будут мешать работе мусоровозов, владельцев авто будут штрафовать. Санкция будет примениться, если припаркованные автомобили будут мешать работе коммунальных служб.