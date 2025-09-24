Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут подтверждать личность с помощью QR-кода

Новый сервис позволит мгновенно подтвердить личность на почте, в кинотеатрах и медицинских центрах.

Источник: Om1 Омск

В России запускают новый способ подтверждения личности — через QR-код. Согласно утверждённым правительством правилам, граждане смогут использовать цифровой код вместо привычного бумажного паспорта.

В приложении «Госуслуги» заработает сервис «ГосДоки», который будет генерировать персональный QR-код. Его можно будет предъявлять в качестве аналога паспорта или других удостоверяющих личность документов. При этом привычный бумажный паспорт сохранит своё значение и останется в обращении.

На начальном этапе цифровой QR-код будет использоваться в повседневных ситуациях: для подтверждения возраста при походе в кино на сеансы с ограничениями, при посещении музеев, входе в бизнес-центры, получении почтовых отправлений и покупке алкоголя.

В дальнейшем сфера применения цифровой идентификации расширится: QR-код планируется использовать при обращении в банки и МФЦ, в салонах сотовой связи, частных клиниках, а также при заселении в гостиницы.

При сканировании QR-кода доступ к данным будет ограничен — сторонние организации смогут видеть лишь базовую информацию, например фото и возраст владельца. В правительстве подчёркивают, что пользоваться электронным документом граждане смогут исключительно по своему желанию.