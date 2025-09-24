Омичи смогут подтверждать личность с помощью QR-кода

В приложении «Госуслуги» заработает сервис «ГосДоки», который будет генерировать персональный QR-код. Его можно будет предъявлять в качестве аналога паспорта или других удостоверяющих личность документов. При этом привычный бумажный паспорт сохранит своё значение и останется в обращении.