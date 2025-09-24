Арктическая воздушная масса подморозит Беларусь. Прогноз погоды на 25 сентября

В четверг будет малооблачно и без осадков. Ветер подует днем северо-западный, северный, от слабого до умеренного.
Погода в регионах
- Минск. +12..+14°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
- Брест. +14..+16°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
- Витебск. +11..+13°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.
- Гомель. +13..+15°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
- Гродно. +13..+15°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
- Могилев. +12..+14°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.