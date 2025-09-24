Арктическая воздушная масса подморозит Беларусь. Прогноз погоды на 25 сентября

В Белгидромете сообщили, что в четверг, 25 сентября, на погоду в стране повлияет область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в холодной воздушной массе. Как уточнили в Telegram-канале «Метеовайб», Беларусь будет находиться на восточной периферии антициклона Petralilly, куда пойдет воздушная масса из Арктики.