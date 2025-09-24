Ричмонд
Арктическая воздушная масса подморозит Беларусь. Прогноз погоды на 25 сентября

В Белгидромете сообщили, что в четверг, 25 сентября, на погоду в стране повлияет область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в холодной воздушной массе. Как уточнили в Telegram-канале «Метеовайб», Беларусь будет находиться на восточной периферии антициклона Petralilly, куда пойдет воздушная масса из Арктики.

Источник: Смартпресс

В четверг будет малооблачно и без осадков. Ветер подует днем северо-западный, северный, от слабого до умеренного.

Погода в регионах

  • Минск. +12..+14°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
  • Брест. +14..+16°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
  • Витебск. +11..+13°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.
  • Гомель. +13..+15°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
  • Гродно. +13..+15°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.
  • Могилев. +12..+14°С. Ветер северный, 3−8 м/с. Малооблачно. Без осадков.

