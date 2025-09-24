Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин сообщил, сколько денег выделят на оказание бесплатной медпомощи

Мишустин: свыше 14,5 трлн руб выделят на оказание бесплатной медицинской помощи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Свыше 14,5 триллиона рублей планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В рамках подготовки основного финансового документа внесен также и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Он обеспечивает получение бесплатной помощи в системе здравоохранения страны и включает первичный прием, профилактику, диспансеризацию, вызов скорой помощи и многие другие важные для людей возможности. Всего за три года планируется выделить на эти цели из фонда свыше 14,5 триллионов рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.