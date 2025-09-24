Мишустин сообщил, сколько денег выделят на оказание бесплатной медпомощи

«В рамках подготовки основного финансового документа внесен также и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Он обеспечивает получение бесплатной помощи в системе здравоохранения страны и включает первичный прием, профилактику, диспансеризацию, вызов скорой помощи и многие другие важные для людей возможности. Всего за три года планируется выделить на эти цели из фонда свыше 14,5 триллионов рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.