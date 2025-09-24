Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года

Мишустин: МРОТ в РФ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.