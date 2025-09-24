В Тверской области отремонтировали автодорогу Степурино — Гурьево

Трассу Степурино — Гурьево отремонтировали в Старицком округе Тверской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона.
Межмуниципальная трасса расположена на юго-востоке от города Старица и соединяет между собой несколько населенных пунктов. Дорогу привели в порядок на всем протяжении — 7,5 км. Специалисты отремонтировали покрытие, укрепили обочины, обновили заездные карманы и посадочные площадки, установили дорожные знаки и нанесли разметку.
«Ключевая цель национального проекта — не просто ремонт и строительство дорог. Нацпроект должен обеспечить комплексное развитие наших городов, поселков, других населенных пунктов, в том числе через системную работу по развитию дорожной сети к объектам социальной сферы и экономики», — отметил губернатор региона Игорь Руденя.
Также в этом году после ремонта в эксплуатацию ввели участок автодороги Торжок — Высокое — Берново — Старица в Старицком округе. Кроме того, в работе находятся еще два объекта: трассы Степурино — Льнозавод и Степурино — Юрьевское. Ремонт должны завершить в 2026 году.
Ранее в Старицком округе обновили региональные и межмуниципальные дороги общей протяженностью более 80 км. Это Старица — Степурино — Сидорово — граница Московской области, «Москва — Санкт-Петербург» — Большие — Борки — Нестерово — Черничено, Черничено — станция Старица.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.