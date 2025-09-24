Ричмонд
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств

Мишустин: правительство направит 60 трлн руб на исполнение соцобязательств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию», — сказал он на заседании правительства РФ.