В поселке Челюскинском в Подмосковье открыли обновленный Дом культуры

Дом культуры «Импульс» в поселке Челюскинском Пушкинского городского округа Московской области открыли для посетителей после завершения капитального ремонта. Работы проводились в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
В учреждении улучшили кабинеты, хореографический зал, раздевалки и фойе второго этажа. В обновленных пространствах будут работать творческие студии, вокальные кружки, музыкальная гостиная, выставочный и переговорный залы. Также в здании созданы новые пространства для гостей. Модернизированный Дом культуры «Импульс» готов принять до 500 посетителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.