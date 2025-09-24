В Еравнинском районе Бурятии возвели новый мост через реку Сагаан-Гол

Новый мост протяженностью почти 38 метров и шириной 6 метров способен выдерживать значительные нагрузки. Его начали возводить в прошлом году. Жители поселка с нетерпением ждали открытия сооружения, ведь этот мост находится на единственной дороге, обеспечивающей въезд и выезд из Целинного, и связывает поселок с районным центром и другими населенными пунктами.