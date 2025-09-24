В Еравнинском районе Бурятии возвели новый мост через реку Сагаан-Гол

Металлический мост построили взамен старой переправы вблизи поселка Целинного в Еравнинском районе Бурятии. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершили раньше намеченного срока, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Новый мост протяженностью почти 38 метров и шириной 6 метров способен выдерживать значительные нагрузки. Его начали возводить в прошлом году. Жители поселка с нетерпением ждали открытия сооружения, ведь этот мост находится на единственной дороге, обеспечивающей въезд и выезд из Целинного, и связывает поселок с районным центром и другими населенными пунктами.
По словам директора подрядной организации Николая Сигакова, на объекте были выполнены все комплексные работы: появились новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение, уложен деревянный настил, по обеим сторонам установлено металлическое барьерное ограждение. Движение на мосту открыто.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.