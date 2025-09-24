Молодежь Дона с экскурсией посетила Семикаракорский сыродельный комбинат

День Ростовской области донская молодежь провела на Семикаракорском сыродельном комбинате — крупнейшем перерабатывающем предприятии региона по производству молочной продукции. Экскурсия была организована по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Семикаракорский сыродельный комбинат» ведет свою историю с 1969 года. На сегодняшний день его производственные мощности позволяют перерабатывать около 500 т молока в сутки. Предприятие занимает шестое место по производству сыра и сырного продукта в России.
На комбинате ребята смогли проследить полный цикл производства молочных продуктов, узнать некоторые секреты изготовления сыра, творога и сырных продуктов. После экскурсии в рамках проекта «Не Тихий Дон» участников ждала дегустация различных видов сыров и прогулка по Семикаракорску, где они узнали больше об истории города и увидели набережную с подвесным мостом.
«Проект “Не Тихий Дон” открывает для молодежи Ростовской области уникальные возможности развить свои практические навыки в туризме и ориентировании на местности. Такие инициативы способствуют укреплению связи молодого поколения с нашей историей и природой», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.