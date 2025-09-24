Улучшена способность флуоресцентного белка «подсвечивать» клетки и органы

Как отмечают ученые, специалисты в последние несколько десятилетий активно используют различные флуоресцентные белки для «подсвечивания» органов тела и отдельных клеток и изучения протекающих в них процессов. За открытие первой подобной молекулы, белка GFP, в 2008 году была присуждена Нобелевская премия по химии. За последние десятилетия биологи и химики создали сотни вариаций этой молекулы и похожих на нее пептидов, светящихся как в видимой, так и инфракрасной части спектра.