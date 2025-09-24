На какой регион Казахстана обрушатся заморозки до −1°C: прогноз на 25 сентября

По данным РГП «Казгидромет», ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до −1°C.
Отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков на большей части территории страны. На западе, северо-западе и севере под влиянием северного циклона и связанных с ним фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны прогнозируется пыльная буря, а в южных и восточных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман.
При этом в ряде регионов ожидается:
- высокая пожарная опасность — на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, Актюбинской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Карагандинской, Костанайской областей и в области Улытау.