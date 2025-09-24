Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На какой регион Казахстана обрушатся заморозки до −1°C: прогноз на 25 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 25 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: unsplash

По данным РГП «Казгидромет», ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до −1°C.

Отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков на большей части территории страны. На западе, северо-западе и севере под влиянием северного циклона и связанных с ним фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны прогнозируется пыльная буря, а в южных и восточных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

При этом в ряде регионов ожидается:

  • высокая пожарная опасность — на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, Актюбинской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Карагандинской, Костанайской областей и в области Улытау.