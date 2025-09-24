На какой регион Казахстана обрушатся заморозки до −1°C: прогноз на 25 сентября

Отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков на большей части территории страны. На западе, северо-западе и севере под влиянием северного циклона и связанных с ним фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны прогнозируется пыльная буря, а в южных и восточных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман.