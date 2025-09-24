Ричмонд
Сирены и громкоговорители включат в Таганроге 1 октября

Жителей Таганрога предупредили о плановой проверке системы оповещения населения.

Источник: Комсомольская правда

С 10:38 утра 1 октября в Таганроге будут проверят систему оповещения населения. Об этом предупреждает городское управления защиты от ЧС.

В городе задействуют электросирены и громкоговорители. Должно передаваться текстовое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие».

Звук сирен будет означать подачу сигнала «Внимание всем!». Услышав его, жителям нужно включить местные телеканалы или радио и прослушать учебное сообщение. Это стандартная процедура, позволяющая убедиться в исправности системы оповещения.

Такая же проверка системы оповещения населения 1 октября пройдет в Ростове-на-Дону.

