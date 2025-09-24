Ричмонд
В Уфе на нескольких улицах ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с ремонтными работами.

В мэрии города предупредили автомобилистов и пешеходов о временных изменениях организации дорожного движения в Уфе.

Так, с 24 сентября по 1 октября на ул. Промышленной частично перекроют проезжую часть в районе дома № 1. С 24 сентября по 1 декабря на ул. Гали Ибрагимова перекроют половину проезжей части по четной стороне напротив ул. Ст. Злобина, 31, а также половину проезжей части по нечетной стороне напротив ул. Губайдуллина, 10. До 30 октября на ул. Ленина продлевается частичное перекрытие проезжей части между домами № 139 и № 99.

Проведение работ связано с инженерными коммуникациями. Граждан просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов.