В Уфе на нескольких улицах ограничат движение транспорта

Так, с 24 сентября по 1 октября на ул. Промышленной частично перекроют проезжую часть в районе дома № 1. С 24 сентября по 1 декабря на ул. Гали Ибрагимова перекроют половину проезжей части по четной стороне напротив ул. Ст. Злобина, 31, а также половину проезжей части по нечетной стороне напротив ул. Губайдуллина, 10. До 30 октября на ул. Ленина продлевается частичное перекрытие проезжей части между домами № 139 и № 99.