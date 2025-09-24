Суд Екатеринбурга продлил арест экс-главы азербайджанской диаспоры

Верх-Исетский районный суд продлил арест Шахина Шыхлински. Он останется в СИЗО до 30 декабря этого года. По версии следствия, подручный Шыхлински Элман Сулейманов в 2010 году пытался застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова. Он публично обвинял его в преступной деятельности. Пистолет дал осечку, и Ширинов вместе с сыном задержали киллера. Шахина обвиняют в покушении на убийство.
Напомним, 1 июля Шахин Шыхлински был задержан силовиками вместе со своим сыном Мутвалы Шыхлински. Их остановили у ТЦ «Baku Plaza». Во время задержания сын был за рулем и сбил силовика, сдав назад. Отца доставили в Следственный комитет, но после его отпустили как свидетеля. 15 июля задержали его сына, Мутвалы Шыхлински. Ему вменяют нападение на оперативника. В конце июля Шахина Шыхлински объявили в розыск, а в начале августа его взяли под стражу в Москве, после чего этапировали в Екатеринбург.