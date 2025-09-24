Порывы ветра до 18 м/с и ухудшение видимости на трассах ожидается в Башкирии

Завтра, 25 сентября, погода в Башкирии будет переменчивой. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, а в некоторых районах — кратковременные дожди, которые днем могут сопровождаться грозами.
Скорость ветра составит 8−13 метров в секунду, направление сменится с юго-западного на северо-западное. Днём в отдельных районах возможны сильные порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью ожидается в пределах +5…+10 градусов, на юге республики может быть теплее — до +15. Днем столбики термометров покажут +10…+15, а на юге региона воздух прогреется до +25 градусов.
Как добавили в МЧС по Башкирии, особое внимание автомобилистам следует обратить на ухудшение видимости на автодорогах во время осадков: она может снижаться до 1−2 километров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.