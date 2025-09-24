Порывы ветра до 18 м/с и ухудшение видимости на трассах ожидается в Башкирии

Скорость ветра составит 8−13 метров в секунду, направление сменится с юго-западного на северо-западное. Днём в отдельных районах возможны сильные порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью ожидается в пределах +5…+10 градусов, на юге республики может быть теплее — до +15. Днем столбики термометров покажут +10…+15, а на юге региона воздух прогреется до +25 градусов.